Опубликовано видео драки российских депутатов 

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области устроили драку на заседании. В произошедшей в минувшую среду потасовке приняли участие депутаты от партии «Единая Россия» и КПРФ.
Как сообщает информационное агентство ТАСС, причиной политической дискуссии, переросшей в кулачные бои, стал плакат, на котором был изображен глава региона Сергей Морозов и лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. При этом на плакате была размещена провокационная подпись.
Первый заместитель председателя Законодательного собрания области и руководитель фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев уже принес извинения жителям региона. Он также сообщил, что в итоге, после перерыва, народным избранникам удалось завершить заседание.