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Опубликовано видео драки российских депутатов 

Алевтина Жаркова 18 минут назад
Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области устроили драку на заседании. В произошедшей в минувшую среду потасовке приняли участие депутаты от партии «Единая Россия» и КПРФ.
Как сообщает информационное агентство ТАСС, причиной политической дискуссии, переросшей в кулачные бои, стал плакат, на котором был изображен глава региона Сергей Морозов и лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. При этом на плакате была размещена провокационная подпись.
Первый заместитель председателя Законодательного собрания области и руководитель фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев уже принес извинения жителям региона. Он также сообщил, что в итоге, после перерыва, народным избранникам удалось завершить заседание.
Политика , Видео , Происшествия , Василий Гвоздев , Максим Сурайкин , Сергей Морозов , Единая Россия , КПРФ , Ульяновская Область
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