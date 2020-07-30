Счётная палата считает, что Минстрой занижает число инвалидов, нуждающихся в жилье. Это приводит к сокращению субвенций из бюджета РФ на строительство такого жилья.

Минстрой не соблюдает методику в части размера средств для жилья инвалиду. К примеру, в мурманской области в прошлом году инвалидам дали 6,9 млн рублей, купить жильё смогли семь человек, говорится в отчёте Счётной палаты. А ещё одному инвалиду на приобретение жилья были выделены 159,1 тысяча рублей.

В целом же объём денег для улучшения жилищных условий инвалидам увеличился на 64,3% в прошлом году по сравнению с 2018 годом.

Так, в 2018 году кассовые расходы на обеспечение инвалидов жильём составили 87,9% утверждённых ассигнований или 1,2 млрд рублей, а 2019 году — 91,8% от 2 млрд рублей. В 2018 году средняя выплата инвалиду была 704 тысячи рублей, в 2019 году — 734 тысячи рублей.