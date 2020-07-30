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Счётная палата уличила Минстрой в занижении числа инвалидов 

News.ru и ещё 1 33 минуты назад
Счётная палата считает, что Минстрой занижает число инвалидов, нуждающихся в жилье. Это приводит к сокращению субвенций из бюджета РФ на строительство такого жилья.
Минстрой не соблюдает методику в части размера средств для жилья инвалиду. К примеру, в мурманской области в прошлом году инвалидам дали 6,9 млн рублей, купить жильё смогли семь человек, говорится в отчёте Счётной палаты. А ещё одному инвалиду на приобретение жилья были выделены 159,1 тысяча рублей.
В целом же объём денег для улучшения жилищных условий инвалидам увеличился на 64,3% в прошлом году по сравнению с 2018 годом.
Так, в 2018 году кассовые расходы на обеспечение инвалидов жильём составили 87,9% утверждённых ассигнований или 1,2 млрд рублей, а 2019 году — 91,8% от 2 млрд рублей. В 2018 году средняя выплата инвалиду была 704 тысячи рублей, в 2019 году — 734 тысячи рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что на повышенную доплату к пенсии в размере 11 тысяч рублей могут претендовать россияне при соблюдении некоторых условий. Так, на доплату могут рассчитывать люди старше 80 лет или при наличии инвалидности I группы.
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Комментарии
Политика , Видео , Другое , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата , Минстрой
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