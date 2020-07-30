Законы в августе: Каких изменений ждать россиянам?

Пенсии работающим пенсионерам повысят в беззаявительном порядке, анонимное пополнение электронных кошельков запретят, а тарифы ОСАГО «индивидуализируют»

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1 августа. Пенсии работающих пенсионеров увеличатся

Корректировка пенсий коснётся тех граждан, которые работали в 2019 году и за которых руководство платило страховые взносы в Пенсионный фонд

Подавать заявление для перерасчёта выплаты не нужно — пенсию пересчитают в беззаявительном порядке, исходя из той суммы, которая была перечислена в ПФР в 2019 году. Произойдёт это вне зависимости от того, будет пенсионер работать 1 августа или нет. Также с 1 августа проиндексируют пожизненные накопительные пенсии, выплачиваемые через государственный Пенсионный фонд — их получают граждане 1967 года рождения и моложе.

1 августа. Обучение в школах загранучреждений МИДа станет бесплатным для всех

Прежде безвозмездно в школах загранучреждений МИДа могли учиться только дети работников посольств и консульств, сотрудников торговых представительств РФ , военных представительств Минобороны России , представительств других федеральных государственных органов. Впредь получить бесплатное образование в этих школах смогут все желающие — это касается и детей сотрудников представительств крупных российских компаний, и российских соотечественников, и иностранцев, например детей дипломатов.

3 августа. Анонимное пополнение электронных кошельков запрещается

Граждане больше не смогут их пополнять без предварительной подтверждения личности. Если идентификация не будет пройдена, зачислить средства разрешается только с использованием банковского счета. Такие поправки в законодательство были подготовлены по просьбе службы финансового мониторинга ( Росфинмониторинга ). Анонимное внесение средств позволяло использовать подобные системы в том числе для распространения наркотиков и финансирования терроризма. Пополнение кошелька с банковского счета даст возможность точно идентифицировать личность плательщика и заблокировать его счет при подозрении в выполнении незаконной операции.

5 августа. Иностранные студенты в России смогут работать без получения разрешения или патента.

При этом закон предписывает, что заключенный со студентами-иностранцами договор на выполнение работ или оказание услуг подлежит расторжению после завершения или прекращения обучения.

Прежде подрабатывать без разрешения на работу или патента иностранные студенты могли лишь в том вузе, где учатся, или на каникулах. Во всех остальных случаях они должны были получать указанные документы.

13 августа. При ликвидации предприятий работникам гарантируют выплаты

Сотрудники, уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата и проработавшие в компании более месяца, в обязательном порядке получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

Выплаты должны быть произведены до ликвидации предприятия. В то же время работодатель получит право сразу выплатить сотруднику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка. Для работников, увольняемых из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установлены особенности: если длительность периода трудоустройства превышает два месяца, работодатель обязан выплатить средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства. Также работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства может выдать единовременную компенсацию в размере пятикратного среднего месячного заработка.

В этот же день вступают в силу поправки в закон, согласно которым в заявлении для регистрации ликвидации юрлица ликвидатор, ликвидационная комиссия или собственник должны подтвердить, что произведены все выплаты, предусмотренные трудовым законодательством для увольняемых работников.

24 августа. Тарифы ОСАГО «индивидуализируют»

Страховые организации получили право самостоятельно определять базовые ставки страховых тарифов ОСАГО, правда, только в пределах регулируемых Банком России их максимальных и минимальных значений, а также с учётом устанавливаемых им коэффициентов.

Тарифный коридор будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз.

В качестве факторов, влияющих на значение базовых ставок, будет учитываться, например, неоднократное в течение года привлечение водителя к административной ответственности за нарушение ПДД. Информацию о штрафах, которые были вынесены водителям за нарушение Правил дорожного движения, страховым компаниям станет предоставлять ГИБДД . Таким образом, «лихачи» заплатят за полис ОСАГО больше, чем дисциплинированные автолюбители.

28 августа. Резиденты Арктической зоны смогут рассчитывать на льготы

Инвесторам, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты, предоставлены налоговые послабления. Так, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, готовый реализовать новый инвестиционный проект и вложивший в него не менее одного миллиона рублей, сможет получить статус резидента, имеющего право на ряд преференций. В частности, налогоплательщик сможет уменьшить сумму уплачиваемого налога, исчисленного при добыче полезных ископаемых, на сумму налогового вычета, определяемого по особой формуле.

Кроме того, устанавливаются критерии отбора резидентов Арктической зоны. Одним из них будет объём капитальных вложений, а также перечень затрат, которые учитываются при его определении. Так, во внимание примут затраты на новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных средств, реконструкцию зданий, приобретение машин и оборудования.

Предполагается, что изменения позволят привлечь в Арктическую зону РФ не менее 6,7 триллиона рублей частных инвестиций до 2030 года. Это позволит создать порядка 28 тысяч новых рабочих мест.

Кроме того

1 августа. Вступающим в силу Постановлением Правительства скорректирована программа обеспечения молодых семей доступным жильем. Теперь положенные соцвыплаты разрешено направлять также на покупку квартир комфорткласса. Ранее средства разрешалось расходовать только на жильё экономкласса. Кроме того, госвыплаты можно использовать для рефинансирования ипотеки.

1 августа. В безвозмездное пользование гектар земли на территории Забайкальского края и Республики Бурятия смогут оформить все граждане РФ, а также участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников.