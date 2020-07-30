Дегтярев увидел провокаторов из Грузии в Хабаровске

Ранее Дегтярев указывал на то, что протесты в Хабаровске в защиту Фургала подогреваются, в том числе гражданами иностранных государств. Как выяснило URA.RU, митинги в Хабаровском крае привлекли множество сборщиков денег в интернете для поддержки арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. По словам политолога Анатолия Макарова, общая сумма средств, которую различные активисты, не имеющие отношения к Фургалу, собрали на теме хабаровских митингов исчисляется сотнями тысяч рублей. Он отметил, что ему неизвестно ни об одном случае, когда деньги в результате таких кампаний были направлены непосредственно на помощь бывшему губернатору.