Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Дегтярев увидел провокаторов из Грузии на митингах в Хабаровске. «Они здесь, мы знаем»

Ura.Ruиещё 9
22 минуты назад
Комментарии5
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что на акциях протеста в Хабаровском крае были замечены провокаторы из Грузии. При этом он подчеркнул, что у первых акций в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала в Хабаровске не было организаторов.
Дегтярев увидел провокаторов из Грузии в Хабаровске
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU
«Я понимаю, что никаких организаторов первых акций, шествий не было. Это правда. И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», — рассказал Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову.
Ранее Дегтярев указывал на то, что протесты в Хабаровске в защиту Фургала подогреваются, в том числе гражданами иностранных государств. Как выяснило URA.RU, митинги в Хабаровском крае привлекли множество сборщиков денег в интернете для поддержки арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. По словам политолога Анатолия Макарова, общая сумма средств, которую различные активисты, не имеющие отношения к Фургалу, собрали на теме хабаровских митингов исчисляется сотнями тысяч рублей. Он отметил, что ему неизвестно ни об одном случае, когда деньги в результате таких кампаний были направлены непосредственно на помощь бывшему губернатору.
Комментарии5
Политика,Сергей Фургал,Михаил Дегтярев,Сергей Шнуров,Хабаровский Край,Хабаровск,Грузия
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress