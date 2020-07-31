Дегтярев: Шнуров решил хайпануть

В минувшую среду Дегтярев дал интервью сопредседателю Партии роста, генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову. Ранее пресс-служба Партии роста информировала, что Шнуров снимает документальный фильм о ситуации в Хабаровске.

Как отметил Дегтярев, он познакомился со Шнуровым непосредственно перед интервью, всё общение было на "Вы".

"Он решил хайпануть на этой теме — назначении врио губернатора Хабаровского края. Позвонил его продюсер мне и говорит: "Хотим интервью". Я говорю: "Пусть приезжает". То есть я его пригласил, хотя мы были не знакомы", — сказал Дегтярев в интервью телеканалу "Губерния".

"Могу поклясться, ни копейки он не получил ни от меня, ни от кого за это интервью. Это его интервью, это его чистый хайп, он очень хорошо чувствует, где надо и как надо ловить волну", — заявил новый руководитель Хабаровского края.