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Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина 

Lenta.ru 42 минуты назад
Экс-посол США описал процесс выбора преемника Путина
Фото: Иван Секретарев / AP
Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина. Его доклад опубликован на сайте компании.
Теффт считает, что Путин будет руководствоваться рядом факторов: экономической ситуацией, общественными мнением, мнением органов безопасности и внутриклановой политической борьбой. Бывший посол подчеркнул, что вопрос смены власти в России важен не только для будущего развития страны, но и для политики США.
Теффт пишет, что каким бы ни был выбор Путина, американские власти должны быть готовы к этому. Такую необходимость бывший посол объяснил тем, что преемник Путина получит огромную власть, и его личные убеждения могут затронуть интересы США. Кроме того, Теффт напомнил, что российский президент является и главнокомандующим вооруженными силами, а Россия — единственная держава, способная уничтожить США с помощью ядерного оружия. Бывший посол считает, что перед преемником Путина также встанет вопрос — продолжать прежнюю линию или менять внешнеполитический курс. Теффт тут же отмечает, что отказ России от текущей политики маловероятен.
Российский лидер и его окружение уклончиво отвечают на вопросы о возможном преемнике. Так, в июне этого года Путин заявил, что нужно работать, а не искать преемника. Год назад президент России отмечал, что думает над этим вопросом с 2000 года, но окончательный выбор останется за избирателями.
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Комментарии 8
Политика , Джон Теффт , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , США
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