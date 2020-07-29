Экс-посол США описал процесс выбора преемника Путина

Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина. Его доклад опубликован на сайте компании.

Теффт считает, что Путин будет руководствоваться рядом факторов: экономической ситуацией, общественными мнением, мнением органов безопасности и внутриклановой политической борьбой. Бывший посол подчеркнул, что вопрос смены власти в России важен не только для будущего развития страны, но и для политики США.

Теффт пишет, что каким бы ни был выбор Путина, американские власти должны быть готовы к этому. Такую необходимость бывший посол объяснил тем, что преемник Путина получит огромную власть, и его личные убеждения могут затронуть интересы США. Кроме того, Теффт напомнил, что российский президент является и главнокомандующим вооруженными силами, а Россия — единственная держава, способная уничтожить США с помощью ядерного оружия. Бывший посол считает, что перед преемником Путина также встанет вопрос — продолжать прежнюю линию или менять внешнеполитический курс. Теффт тут же отмечает, что отказ России от текущей политики маловероятен.

Российский лидер и его окружение уклончиво отвечают на вопросы о возможном преемнике. Так, в июне этого года Путин заявил, что нужно работать, а не искать преемника. Год назад президент России отмечал, что думает над этим вопросом с 2000 года, но окончательный выбор останется за избирателями.