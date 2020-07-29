МИД вернул Украине ноту протеста из-за парада в Крыму

МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста из-за морского парада в Севастополе . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули ее украинской стороне без рассмотрения", — заявили в дипведомстве.

Там подчеркнули также, что Россия является суверенным государством и вправе проводить на своей территории любые мероприятия "без согласования с иностранными государствами".

Помимо этого, в МИД призвали Киев принять тот факт, что Крым является неотъемлемой частью России, так решили жители самого полуострова.

Ранее МИД Украины передал российскому посольству ноту протеста из-за военно-морского парада в Черном море, который состоялся 26 июля.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.