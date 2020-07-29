Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за парада в Крыму 

Газета.Ru 50 минут назад
МИД вернул Украине ноту протеста из-за парада в Крыму
Фото: РИА Новости
МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста из-за морского парада в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули ее украинской стороне без рассмотрения", — заявили в дипведомстве.

Там подчеркнули также, что Россия является суверенным государством и вправе проводить на своей территории любые мероприятия "без согласования с иностранными государствами".
Помимо этого, в МИД призвали Киев принять тот факт, что Крым является неотъемлемой частью России, так решили жители самого полуострова.
Ранее МИД Украины передал российскому посольству ноту протеста из-за военно-морского парада в Черном море, который состоялся 26 июля.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Газета.Ru: последние новости
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Путин заявил, что вакцинация от гриппа - личный выбор каждого Путин заявил, что вакцинация от гриппа - личный выбор каждого Депутатов Госдумы проверят на наличие иностранного гражданства Депутатов Госдумы проверят на наличие иностранного гражданства
Комментарии
Политика , МИД , Республика Крым , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Россияне назвали возраст завершения молодости
Россияне назвали возраст завершения молодости
Названа сумма гонорара Шепелева за новое шоу
Названа сумма гонорара Шепелева за новое шоу
На колени перед мигрантами: призыв москвича возмутил россиян
На колени перед мигрантами: призыв москвича возмутил россиян
Видео
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
01:08
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
01:00
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
Шоу-бизнес
В Белоруссии показали задержание «вагнеровцев»
01:06
В Белоруссии показали задержание «вагнеровцев»
В мире
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Петербурге
00:36
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
00:52
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение