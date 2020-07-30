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Москва объяснила цель задержанных Минском россиян 

Вероника Полынина и ещё 50 14 минут назад
Задержанные в Белоруссии граждане России следовали транзитом в третью страну и имели трудовой договор с коммерческой фирмой, зарегистрированной в Белоруссии. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну», — приводит ТАСС заявление посла.

Кремль отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
По его словам, граждане России намеревались вылететь из Минска 25 июля и не планировали находиться в республике продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в Москву из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии.
Мезенцев подчеркнул, что россияне не имеют никакого отношения к общественно-политической ситуации, сложившейся в Белоруссии накануне президентских выборов. По его словам, трактовка факта задержания россиян в качестве попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии не имеет под собой никаких оснований и лишь «помогает недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения» двух стран.
Посол также призвал белорусскую сторону предъявить доказательства по обвинениям в подготовке террористического акта, предъявленным задержанным россиянам.
В МИД Белоруссии направлена нота с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам, добавил Мезенцев.
Как писал «Рамблер», накануне агентство БелТА сообщило о задержании 32 россиян в санатории под Минском. Утверждается, что они прибыли в Минск для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов. Видео задержания было показано в эфире Белорусского государственного телеканала «Беларусь 1». Позже глава КГБ республики заявил, что задержанные являются наемниками российской частной военной компании Вагнера, у части из них, помимо российских, имеются и украинские паспорта.
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Политика , Видео , Социология , Дмитрий Мезенцев , МИД , ИТАР-ТАСС , Минск , Москва
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