У депутата отобрали квартиру в Москве за 65 млн рублей

Суд обратил в доход государства квартиру, купленную женой депутата алтайского заксобрания Владимира Попова на неподтвержденные доходы, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"Прокуратура Алтайского края рассмотрела поступившие материалы осуществления контроля за расходами депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Владимира Попова… В Павловский районный суд Алтайского края (направлено) исковое заявление с требованием обратить в доход государства дорогостоящий объект недвижимости, приобретенный на неподтвержденные доходы. Районный суд отказал в удовлетворении заявленных требований, что явилось основанием для внесения прокуратурой апелляционного представления.

Алтайский краевой суд признал требования прокуратуры обоснованными, отменил решение суда первой инстанции и принял новое — об обращении в доход государства объекта недвижимости", — говорится в сообщении.

Как сообщают в Генпрокуратуре РФ, установлено, что в 2017 году супруга депутата приобрела в собственность квартиру в Москве. Ее стоимость превышала 65 млн рублей, однако задекларированный совокупный доход семьи за предшествующие три года не превышал 3 млн рублей.

"Решение суда вступило в законную силу", — резюмируют в ведомстве.