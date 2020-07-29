У депутата отобрали квартиру в Москве за 65 млн рублей

"Прокуратура Алтайского края рассмотрела поступившие материалы осуществления контроля за расходами депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Владимира Попова… В Павловский районный суд Алтайского края (направлено) исковое заявление с требованием обратить в доход государства дорогостоящий объект недвижимости, приобретенный на неподтвержденные доходы. Районный суд отказал в удовлетворении заявленных требований, что явилось основанием для внесения прокуратурой апелляционного представления.
Алтайский краевой суд признал требования прокуратуры обоснованными, отменил решение суда первой инстанции и принял новое — об обращении в доход государства объекта недвижимости", — говорится в сообщении.
"Решение суда вступило в законную силу", — резюмируют в ведомстве.