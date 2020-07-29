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Путин призвал разъяснять важность вакцинации

РИА Новостииещё 12
3 часа назад
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что решать делать ли прививку от гриппа - выбор каждого, принцип добровольности должен быть неукоснительным, но важность вакцинации надо всем разъяснять.
Путин разъяснил важность вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Ставить прививку от гриппа или нет - это, безусловно, личный выбор каждого человека, но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей. Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно. Вместе с этим, тем более значимой становится грамотная, то, что называется, понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа", - сказал он на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Президент подчеркнул, что это общая задача для всех уровней власти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика,Владимир Путин
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