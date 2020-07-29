Голикова рассказала Путину о вакцинах от COVID-19

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Наибольшую перспективу сейчас имеют две российские вакцины от коронавируса, одна из которых разработана Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания по ситуации с коронавирусом с президентом Владимиром Путиным. Трансляция мероприятия ведется на YouTube.

После регистрации вакцину испытают на 1600 людях. Запуск в промышленное производство ожидается в сентябре.

Вторая вакцина разработана государственным научным центром «Вектор», уточнила Голикова. Она добавила, что начаты совмещенные клинические исследования, их планируется завершить в сентябре. После этого планируется государственная регистрация препаратов, а создание первой партии ожидается в октябре.