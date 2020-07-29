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Путин потребовал не допустить повторения карантина

Мария Иванова
42 минуты назад
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Президент России Владимир Путин призвал чиновников сделать все, чтобы избежать повторного режима коронавирусных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.
На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке президент заявил, что не допустить новую самоизоляцию удастся благодаря профилактическим мерам.
Путин подчеркнул, что важно заранее просчитать и учесть все риски пандемии, так как ситуация может «качнуться» в любую сторону.
Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы есть большие шансы избежать масштабной второй волны коронавируса. Также он опроверг слухи о планах властей ввести новый карантин в сентябре.
«Никаких карантинов с 15-го числа или еще с какого-то никто не планирует», - заверил мэр.
Он отметил, что решения будут приниматься «по ситуации».
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Политика,Видео,Сергей Собянин,Владимир Путин
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