Президент России Владимир Путин призвал чиновников сделать все, чтобы избежать повторного режима коронавирусных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке президент заявил, что не допустить новую самоизоляцию удастся благодаря профилактическим мерам.

Путин подчеркнул, что важно заранее просчитать и учесть все риски пандемии, так как ситуация может «качнуться» в любую сторону.

Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы есть большие шансы избежать масштабной второй волны коронавируса. Также он опроверг слухи о планах властей ввести новый карантин в сентябре.

«Никаких карантинов с 15-го числа или еще с какого-то никто не планирует», - заверил мэр.