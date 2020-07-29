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LIVE: Совещание Путина по эпидобстановке в РФ 

Мария Иванова 33 минуты назад
Президент России Владимир Путин собрал большое совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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