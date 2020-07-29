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LIVE: Совещание Путина по эпидобстановке в РФ
Мария Иванова
33 минуты назад
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Президент России
Владимир Путин
собрал большое совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера
Дмитрий Песков
.
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