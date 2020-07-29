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Путин назвал основные требования к вакцине от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 80 1 час назад
Путин назвал основные требования к вакцине от коронавируса
Фото: ТАСС
Основными требованиями к вакцине должны стать эффективность и безопасность, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

«Ключевыми требованиями к вакцине являются ее доказанная эффективность и безопасность. Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной», — цитирует президента РИА «Новости».

Он отметил, что из этих критериев правительство будет исходить, принимая решения по вакцинации населения от коронавируса.
В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что больше всего перспектив у двух вакцин. Регистрация вакцины центра Гамалеи планируется в августе, а производство — в сентябре, у вакцины центра «Вектор» — в сентябре и октябре соответственно.
Глава государства поручил правительству и российским фармпроизводителям обеспечить надежную поставку лекарств на рынок, в том числе лекарств от коронавируса.
«Прошу правительство вместе с отечественными фармацевтическими производителями держать на постоянном контроле надежность поставок медикаментов на наш внутренний рынок, в том числе доказавших эффективность препаратов для лечения коронавируса, а они у нас есть», — подчеркнул Путин.
По его словам, промышленный выпуск таких препаратов уже налажен, нужно обеспечить необходимый объем производства.
Также президент отметил, что россияне с хроническими болезнями должны иметь возможность получать дистанционные консультации без прямой необходимости посещать поликлинику.

«У граждан с хроническими заболеваниями должна быть возможность получить консультации, рекомендации дистанционно. Если в этом нет необходимости, но, когда необходимость есть, понятно, что надо идти к врачу, но, если такой прямой необходимости нет, чтобы лишний раз не ходить в поликлинику, где объективно существует повышенный риск столкнуться с сезонной инфекцией», — сказал Путин.

В ходе совещания президент отмечал, что особые усилия в России сейчас надо сосредоточить на профилактической работе, также необходимо вакцинировать людей от гриппа.
Путин также заявлял, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.
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Комментарии 2
Политика , Другое , Татьяна Голикова , Владимир Путин , РИА Новости
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