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В Германии заявили о «военном способе» решения водной проблемы Крыма 

Мария Иванова и ещё 1 5 минут назад
Немецкий портал MDR рассказал, что Киев обеспокоен возможным военным конфликтом с Россией из-за ситуации с водой в Крыму и на фоне российских учений «Кавказ-2020».
В МИД Украины считают, что «любой маневр на границе может быстро превратиться в атаку», а в Одессе, где базируется украинский флот, возможность обострения ситуации воспринимается очень серьезно.

«Эта бдительность на самом деле связана с проблемой водоснабжения, которая усугубилась в результате сильной засухи в последние два года», — подчеркнул портал.

Как писал «Рамблер», после присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Сначала Киев объяснял их техническими проблемами, но затем стал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.
В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
В 2020-м командующий украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что флот страны начал готовиться к конфликту с Россией. По его мнению, Россия может попытаться прорваться на юг Херсонской области, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.
MDR отмечает, что Крым является одним из европейских регионов с наименьшими собственными запасами воды, из-за этого и был построен Северо-Крымский канал. При этом 2020 год стал одним из самых засушливых в истории полуострова.
Среди возможных решений портал назвал водопровод из Кубани или Ростовской области (в которых воды тоже не очень много) или очень дорогое строительство опреснительной установки в Керчи.
По версии MDR, гораздо проще для России было бы начать переговоры о водоснабжении с Украиной. Однако депутат Верховной Рады Богдан Яременко недавно пересказал свой разговор с президентом Владимиром Зеленским: глава государства не хочет, чтобы Украина возобновляла подачу воды в Крым.

«Означает ли это, что военный конфликт неизбежен? Строительство опреснительной установки в Керчи за 600 миллионов евро все же обойдется дешевле, чем война. Однако если последующие годы окажутся такими же засушливыми, Москве придется искать постоянное решение проблемы», — заключил портал.

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Политика , Армия , Видео , Статьи , Украина , Владимир Зеленский , МИД , Верховная Рада , Германия , Республика Крым
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