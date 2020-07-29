Немецкий портал MDR рассказал , что Киев обеспокоен возможным военным конфликтом с Россией из-за ситуации с водой в Крыму и на фоне российских учений «Кавказ-2020».

МИД Украины считают, что «любой маневр на границе может быстро превратиться в атаку», а в Одессе, где базируется украинский флот, возможность обострения ситуации воспринимается очень серьезно.

«Эта бдительность на самом деле связана с проблемой водоснабжения, которая усугубилась в результате сильной засухи в последние два года», — подчеркнул портал.

Как писал «Рамблер», после присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Сначала Киев объяснял их техническими проблемами, но затем стал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.

В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

В 2020-м командующий украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что флот страны начал готовиться к конфликту с Россией. По его мнению, Россия может попытаться прорваться на юг Херсонской области, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

MDR отмечает, что Крым является одним из европейских регионов с наименьшими собственными запасами воды, из-за этого и был построен Северо-Крымский канал. При этом 2020 год стал одним из самых засушливых в истории полуострова.

Среди возможных решений портал назвал водопровод из Кубани или Ростовской области (в которых воды тоже не очень много) или очень дорогое строительство опреснительной установки в Керчи.

По версии MDR, гораздо проще для России было бы начать переговоры о водоснабжении с Украиной. Однако депутат Верховной Рады Богдан Яременко недавно пересказал свой разговор с президентом Владимиром Зеленским : глава государства не хочет, чтобы Украина возобновляла подачу воды в Крым.