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В Кремле прокомментировали болезнь Лукашенко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Минск не уведомлял Кремль о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко болел коронавирусом. Все россияне, с которыми он общался, живы и здоровы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы не слышали, не поучали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае, все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, все нормально», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, уведомляла ли белорусская сторона Кремль о том, что Лукашенко болел коронавирусом.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин активно работает и по мере необходимости тестируется на коронавирус.

«Что касается нашего президента, то вчера мы уже отвечали, с ним все хорошо, здоровье в порядке, как вы видите, активно работает… По мере необходимости, по рекомендации врачей, конечно же, он тестируется», — сказал Песков.

Во вторник Лукашенко в ходе встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения нацбезопасности заявил, что бессимптомно перенес коронавирус. По его словам, ему удалось перенести инфекцию «на ногах».
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости , Минск
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