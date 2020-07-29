В Кремле прокомментировали болезнь Лукашенко 

«Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы не слышали, не поучали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае, все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, все нормально», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, уведомляла ли белорусская сторона Кремль о том, что Лукашенко болел коронавирусом.