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Путин проведет совещание по коронавирусу 

Российская Газета и ещё 10 1 час назад
Президент Владимир Путин сегодня проведет большое совещание по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и о перспективах готовности к осенне-зимнему периоду.
В мероприятии примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб и мэр Москвы Сергей Собянин.
"Речь пойдет о том, насколько у нас готова система здравоохранения к осенне-зимнему периоду, к профилактике и лечению респираторно-вирусных инфекций, которые традиционно случаются вдобавок к коронавирусной инфекции", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также будет рассмотрен вопрос о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, прогнозы экспертов относительно ее развития в осенне-зимний период.
Представитель Минпромторга расскажет об обеспечении потребностей населения средствами индивидуальной защиты, медицинским оборудованием, лекарствами и так далее. А мэр Москвы — о задачах, которые стоят перед регионами, уточнил Песков.
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Политика , Видео , Другое , Анна Попова , Татьяна Голикова , Сергей Цыб , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минпромторг , Роспотребнадзор
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