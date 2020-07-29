Президент Владимир Путин сегодня проведет большое совещание по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и о перспективах готовности к осенне-зимнему периоду.

"Речь пойдет о том, насколько у нас готова система здравоохранения к осенне-зимнему периоду, к профилактике и лечению респираторно-вирусных инфекций, которые традиционно случаются вдобавок к коронавирусной инфекции", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . Также будет рассмотрен вопрос о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, прогнозы экспертов относительно ее развития в осенне-зимний период.

Представитель Минпромторга расскажет об обеспечении потребностей населения средствами индивидуальной защиты, медицинским оборудованием, лекарствами и так далее. А мэр Москвы — о задачах, которые стоят перед регионами, уточнил Песков.