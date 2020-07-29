Ранее, как сообщал «Рамблер», представители МИД Украины направили российским коллегам ноту протеста в связи с проведением парада В Севастополе в честь Дня ВМФ. В обращении было сказано, что Россия, демонстрируя милитаризацию региона, нарушает законодательство Украины», поскольку не согласовала проведение мероприятия с Киевом.

Собеседник РИА Новости в МИД РФ заявил, что Россия — суверенное государство, поэтому вправе проводить у себя праздники «по своему усмотрению». При этом российским властям нет необходимости согласовывать мероприятия с кем-либо. Украинским дипломатам напомнили, что Крым и Севастополь — часть РФ, и рекомендовали«избавиться от иллюзий». Источник агентства в министерстве подчеркнул, что нота Украины рассмотрена не была: документ отправили по обратному адресу.