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Россия ответила Украине на ноту протеста по параду в Севастополе 

Павел Тиунов 37 минут назад
Украинскую ноту протеста по поводу празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Севастополе российские дипломаты оставили без рассмотрения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел РФ. Обращение уже возвращено в Киев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители МИД Украины направили российским коллегам ноту протеста в связи с проведением парада В Севастополе в честь Дня ВМФ. В обращении было сказано, что Россия, демонстрируя милитаризацию региона, нарушает законодательство Украины», поскольку не согласовала проведение мероприятия с Киевом.
Собеседник РИА Новости в МИД РФ заявил, что Россия — суверенное государство, поэтому вправе проводить у себя праздники «по своему усмотрению». При этом российским властям нет необходимости согласовывать мероприятия с кем-либо. Украинским дипломатам напомнили, что Крым и Севастополь — часть РФ, и рекомендовали«избавиться от иллюзий». Источник агентства в министерстве подчеркнул, что нота Украины рассмотрена не была: документ отправили по обратному адресу.
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Политика , Видео , МИД , РИА Новости , Севастополь
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