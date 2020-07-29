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Дегтярёв пригрозил увольнениями чиновникам из команды Фургала 

News.ru и ещё 1 9 минут назад
Дегтярев пригрозил чиновникам из команды Фургала
Фото: globallookpress.com
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пригрозил министрам из команды арестованного экс-главы региона Сергея Фургала увольнениями. По его словам, они последуют в случае неэффективного расходования бюджетных средств.

В этом году мы получаем из казны 42 млрд рублей, и сегодня я всем чиновникам сказал: если хоть одна программа не будет реализована, хоть один рубль вернётся в федеральный бюджет, то мы будем с виновными расставаться, — отметил Дегтярёв в интервью «Коммерсанту».

При этом Дегтярёв заявил, что не все чиновники способны выдержать темп и требования, которые он им выдвигает. Об этом могут свидетельствовать заявления об увольнении по собственному желанию, поданные на имя врио главы региона.
Он добавил, что, в частности такие бумаги написали руководитель аппарата облправительства Владимир Хлапов и первый зампред правительства Юрий Золочевский. Подобные намерения имеют и некоторые министры, указал Дегтярёв.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Дегтярёв призвал хабаровчан отказаться от участия в несанкционированных митингах. Он предупредил о «провокаторах», которые слетелись на «праведный гнев» горожан и таким образом зарабатывают себе политические очки. Что касается бывшего губернатора, в защиту которого высказывается народ, то ему эти протесты вряд ли помогут, считает Дегтярёв.
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Комментарии
Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Хабаровский Край
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