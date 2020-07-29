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Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно 

РИА Новости 1 час назад
Названа дата публикации декларации о доходах Путина
Фото: РИА Новости
Декларации о доходах президента РФ Владимира Путина и сотрудников администрации Кремля будут опубликованы своевременно, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Будут опубликованы своевременно", — сказал Песков.

В середине апреля Путин своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за отчетный период 2019 года до 1 августа. Эти меры были приняты в связи с пандемией.
По законодательству, сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , РИА Новости
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