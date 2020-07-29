Названа дата публикации декларации о доходах Путина

"Будут опубликованы своевременно", — сказал Песков.

В середине апреля Путин своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за отчетный период 2019 года до 1 августа. Эти меры были приняты в связи с пандемией.

По законодательству, сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.