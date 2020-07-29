Песков назвал сроки сдачи декларации Путиным 

Декларации о доходах президента Владимира Путину будут опубликованы своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Будут опубликованы своевременно, — цитирует Пескова РИА Новости.

В апреле президент продлил срок предоставления деклараций о доходах служащих до 1 августа. Это декларации за прошлый год. Указ был принят в связи с пандемией коронавируса.

Сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней с момента истечения срока для их подачи.