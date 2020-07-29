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Песков назвал сроки сдачи декларации Путиным 

News.ru и ещё 5 56 минут назад
Песков назвал сроки сдачи декларации Путиным
Фото: РИА Новости
Декларации о доходах президента Владимира Путину будут опубликованы своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Будут опубликованы своевременно, — цитирует Пескова РИА Новости.

В апреле президент продлил срок предоставления деклараций о доходах служащих до 1 августа. Это декларации за прошлый год. Указ был принят в связи с пандемией коронавируса.
Сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней с момента истечения срока для их подачи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию. Согласно документу, за прошлый год он заработал 5,4 млн рублей, что в среднем составляет порядка 453 тыс. рублей в месяц.
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Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Фонд борьбы с коррупцией , РИА Новости , Владимир
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