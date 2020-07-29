Наши действия по закладке кораблей в Керчи носят исключительно защитный характер. Мы закладываем корабли на территории своего государства, чтобы подчеркнуть его могущество перед лицом потенциального неприятеля, — резюмировал Цеков в беседе с РИА Новости.