Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос «чей Крым?» в эфире «Еврорадио».

Она отметила, что это очень больной вопрос, так как он разделяет людей и «сталкивает лбами» во время обсуждения. «Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский? И не мучайте меня больше», — отметила Тихановская.

Кандидат в президенты также заявила, что не понимает попыток найти «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.

Ранее Тихановская впервые выступила с речью на государственном ТВ и рассказала о том, о чем не принято говорить на белорусском телевидении.

Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который сам планировал баллотироваться в президенты. Ее поддержали штабы экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которых не зарегистрировали кандидатами. Бабарико находится в СИЗО по подозрению в создании преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Цепкало бежал в Россию от преследований.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение.