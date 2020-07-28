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Тихановская ответила на вопрос «чей Крым?» 

Lenta.ru и ещё 1 19 минут назад
Тихановская ответила на вопрос «чей Крым?»
Фото: Lenta.ru
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос «чей Крым?» в эфире «Еврорадио».
Она отметила, что это очень больной вопрос, так как он разделяет людей и «сталкивает лбами» во время обсуждения. «Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский? И не мучайте меня больше», — отметила Тихановская.
Кандидат в президенты также заявила, что не понимает попыток найти «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
Ранее Тихановская впервые выступила с речью на государственном ТВ и рассказала о том, о чем не принято говорить на белорусском телевидении.
Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который сам планировал баллотироваться в президенты. Ее поддержали штабы экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которых не зарегистрировали кандидатами. Бабарико находится в СИЗО по подозрению в создании преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Цепкало бежал в Россию от преследований.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение.
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Политика , В мире , СНГ , ФСИН , Республика Крым
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