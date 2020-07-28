Здоровье президента России Владимира Путина не вызывает опасений. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя новости о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко перенёс коронавирус.
Представитель Кремля заверил, что рабочий график главы государства сформирован в штатном режиме.
Не волнуйтесь. У президента всё нормально! Рабочий график продолжается, — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее Лукашенко сообщил, что «на ногах» перенёс коронавирус. Об этом он рассказал в ходе встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении одной из воинских частей внутренних войск МВД.
По словам Лукашенко, инфекция у него протекала бессимптомно, писал NEWS.ru.