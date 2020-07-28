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У Путина всё нормально: Песков отреагировал на коронавирус у Лукашенко 

News.ru и ещё 8 1 час назад
Здоровье президента России Владимира Путина не вызывает опасений. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя новости о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко перенёс коронавирус.
Представитель Кремля заверил, что рабочий график главы государства сформирован в штатном режиме.

Не волнуйтесь. У президента всё нормально! Рабочий график продолжается, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Лукашенко сообщил, что «на ногах» перенёс коронавирус. Об этом он рассказал в ходе встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении одной из воинских частей внутренних войск МВД.
Лукашенко переболел коронавирусом
По словам Лукашенко, инфекция у него протекала бессимптомно, писал NEWS.ru.
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Политика , Видео , СНГ , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МВД , ИТАР-ТАСС
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