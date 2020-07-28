«Обама и Трамп не виноваты»: Дегтярев сделал заявление 

Заявление Дегятерв сделал на встрече с депутатами Законодательной думы Хабаровского края. По его словам, он изучал ситуацию по Комсомольску-на-Амуре в течение последней недели. Результаты заставили «шевелиться волосы на голове», отметил врио губернатора.

«Ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, ни Москва не виноваты в том, что там происходит», — отметил Дегтярев.

Он подчеркнул, что проблемы просматриваются в благоустройстве города, а также в возведении важных социальных объектов. Исполняющий обязанности главы региона заявил, что в Комсомольске-на-Амуре хабаровские предприниматели «набрали подрядов», но свои обязанности не выполнили: несколько строек, по его словам, «там просто стоит».