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«Обама и Трамп не виноваты»: Дегтярев сделал заявление 

Павел Тиунов 1 час назад
«Обама и Трамп не виноваты»: Дегтярев сделал заявление
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что удручен текущим состоянием Комсомольска-на-Амуре, сообщает Interfax. При этом чиновник подчеркнул, что ничьей вины кроме региональных властей в ситуации не просматривается.
Заявление Дегятерв сделал на встрече с депутатами Законодательной думы Хабаровского края. По его словам, он изучал ситуацию по Комсомольску-на-Амуре в течение последней недели. Результаты заставили «шевелиться волосы на голове», отметил врио губернатора.

«Ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, ни Москва не виноваты в том, что там происходит», — отметил Дегтярев.

Он подчеркнул, что проблемы просматриваются в благоустройстве города, а также в возведении важных социальных объектов. Исполняющий обязанности главы региона заявил, что в Комсомольске-на-Амуре хабаровские предприниматели «набрали подрядов», но свои обязанности не выполнили: несколько строек, по его словам, «там просто стоит».

«Будем разбираться со всеми недобросовестными подрядчиками, чиновниками и теми, кто их, может быть, покрывает», — отметил Дегтярев.

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Политика , Михаил Дегтярев , Барак Обама , Дональд Трамп , Интерфакс , Комсомольск-На-Амуре , Хабаровский Край
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