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Дегтярев рассказал о провокаторах из Грузии в Хабаровске 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 31 19 минут назад
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову рассказал, что в регион приехали провокаторы из других стран, в том числе из Грузии.
По словам главы Дегтярева, у первых акций в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала в Хабаровске не было организаторов, но со временем митингами заинтересовались провокаторы, в том числе иностранцы.

«Я сказал одну вещь — что праведный гнев народа Хабаровского края я понимаю. Я понимаю, что никаких организаторов первых акций, шествий не было. Это правда. И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. … Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», — сказал Дегтярев в интервью RTVi.

В среду Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет «осторожный оптимизм», митингующие после общения с ним успокаиваются.
В начале прошедшей недели президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР. Фургал представляет ту же партию.
Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
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Комментарии 3
Политика , Видео , Социальный мониторинг , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Сергей Шнуров , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР , Грузия , Хабаровск , Хабаровский Край
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