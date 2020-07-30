Дегтярев рассказал о провокаторах из Грузии в Хабаровске 

По словам главы Дегтярева, у первых акций в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала Хабаровске не было организаторов, но со временем митингами заинтересовались провокаторы, в том числе иностранцы.

«Я сказал одну вещь — что праведный гнев народа Хабаровского края я понимаю. Я понимаю, что никаких организаторов первых акций, шествий не было. Это правда. И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. … Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», — сказал Дегтярев в интервью RTVi.

В среду Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет «осторожный оптимизм», митингующие после общения с ним успокаиваются.

В начале прошедшей недели президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР . Фургал представляет ту же партию.

Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.