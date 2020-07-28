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Прокуратуре могут вернуть право возбуждать дела 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 1 час назад
Прокуратуре могут вернуть одно из прав
Фото: ТАСС
Прокуратуре после внесения поправок в соответствующий закон могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела, сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Крашенинников сообщил на заседании совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» в Екатеринбурге, что «по прокуратуре в случаях, предусмотренных законом, они сами смогут возбуждать дела». До этого «у них не было такой возможности», передает ТАСС.

«Скорее всего, в законе «О прокуратуре» это будет», — добавил он.

Крашенинников пояснил, что Конституция предусматривает возможность прокуратуры возбуждать дела, если это установлено в федеральном законе.

«Этого проекта (закона) нет, но то, что положения о прокуратуре корректируются в Конституции, это точно», — уточнил он.

Также Крашенинников отметил, что пока рано говорить о конкретных статьях уголовного кодекса, по которым прокуратура сможет возбуждать дела, однако роль ведомства в соответствии с принятыми поправками к Конституции меняется.
В данный момент прокуратура выполняет функцию надзора за следствием. В случае нарушений прокуроры могут отменить постановление о возбуждении дела или порекомендовать прекратить уголовное преследование.
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Комментарии
Политика , Павел Крашенинников , Генпрокуратура РФ , Конституционный комитет Госдумы , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург
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