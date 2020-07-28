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Фургалу мы не поможем: Дегтярёв призвал покончить с митингами в Хабаровске 

News.ru и ещё 7 2 часа назад
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал хабаровчан отказаться от участия в несанкционированных митингах. Он предупредил о «провокаторах», которые слетелись на «праведный гнев» горожан и таким образом зарабатывают себе политические очки. Что касается бывшего губернатора, в защиту которого высказывается народ, то ему эти протесты вряд ли помогут.

Начнём с того, что полиция в субботу на несанкционированной акции изъяла несколько ножей. И даже топор. Поэтому я прошу всех быть бдительными, осторожными, поменьше выходить на несогласованные акции. Это мой призыв. Сергею Фургалу этими мероприятиями мы не поможем. Точка, — заявил он в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, все провокации, попытки увести протест в защиту Фургала в сторону экстремизма пресекаются полицией, однако опасность ещё не миновала. Дегтярёв подчеркнул, что людей на протесты стало выходить значительно меньше. Что касается Фургала, то партия оказывает ему всевозможную поддержку. Этим в частности занимается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Передаём продукты, оказываем юридическую поддержку и моральную, конечно. Через протест на улице, боюсь, мы можем ему только навредить, — подытожил врио главы региона.

Дегтярёв также принёс извинения чиновникам правительства Хабаровского края за тот «темп», который он взял с самого начала. По его словам, накопившиеся проблемы требуют безотлагательного решения.
После задержания предыдущего губернатора Сергея Фургала на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе более двух недель.
20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион.
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Комментарии 12
Политика , Видео , Общество , Михаил Дегтярев , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Владимир Путин , ЛДПР , Комсомольская правда , Хабаровск , Хабаровский Край
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