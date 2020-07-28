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МИД отреагировал на блокировку «Царьграда» на YouTube 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 41 1 час назад
МИД отреагировал на блокировку «Царьграда» на YouTube
Фото: РИА Новости
Блокировка телеканала «Царьград» на портале YouTube в День крещения Руси выглядит цинично, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Выбранный модераторами видео-платформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, выглядит цинично. Это произошло в важный для всех христиан в России и за ее пределами праздник — день крещения Руси», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она напомнила, что ранее YouTube блокировал издания «Крым 24», Anna News, News Front и ФАН.

«Все эти факторы не оставляют сомнений в том, что решение Google — это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации. Американские монополисты технологического рынка вновь идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего недобросовестную кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников», — говорится в сообщении.

Москва призывает профильные международные организации и правозащитников отреагировать на этот шаг, заключила Захарова.
Пользователи Сети ранее с возмущением отреагировали на блокировку «Царьграда» на YouTube.
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Комментарии 2
Политика , Интернет , Мария Захарова , МИД , Google , Царьград ТВ
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