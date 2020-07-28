МИД отреагировал на блокировку «Царьграда» на YouTube 

«Все эти факторы не оставляют сомнений в том, что решение Google — это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации. Американские монополисты технологического рынка вновь идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего недобросовестную кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников», — говорится в сообщении.