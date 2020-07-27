«Мне не нужна власть. Хочу и дальше жарить свои котлеты»

До президентских выборов в Белоруссии остаётся меньше двух недель, и оппозиция действующему президенту Александру Лукашенко похоже решила использовать это время, чтобы окончательно отдать все козыри ему в руки. Сперва один из главных конкурентов главы государства Валерий Цепкало уехал в Москву, чем ещё больше спровоцировал спекуляции о «российском вмешательстве» в политику Минска. А теперь и Светлана Тихановская, оставшаяся основным соперником Лукашенко, фактически заявила об отсутствии политических амбиций.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская продолжает предвыборное турне по городам республики: 26 июля она с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало посетила Гомель , где выступила перед тысячами горожан. Вопреки ожиданиям, конкретных программных пунктов в ходе встречи озвучено не было — последовали лишь общие заявления, одно из которых и вовсе выглядело странным для претендента на пост главы государства.

У меня нет программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты, — заявила Тихановская.

Под «недопущенными мужчинами» она подразумевает не только своего супруга, популярного блогера Сергея Тихановского, находящегося в заключении, но и задержанного бывшего банкира Виктора Бабарико, и экс-главу белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, также снятых с предвыборной гонки. Штабы последних, возглавляемые Колесниковой и Вероникой Цепкало соответственно, в начале июля заявили об объединении усилий с Тихановской. Такой ход белорусской оппозиции, казалось бы, давал надежду на консолидацию протестного электората, и если не на победу над Лукашенко (который в любом случае готов пойти на всё ради шестого президентского срока), то хотя бы на дальнейшую борьбу с его режимом, например, в парламентском поле.

Последние же события всё больше дискредитируют противников президента. Незадолго до выступления Тихановской в Гомеле Белоруссию покинул Цепкало. При этом уехал он не на Запад — хотя наверняка имел для этого возможности, — а в Россию, откуда уже успел сделать ряд резонансных заявлений, вроде призыва к Кремлю не поддерживать Лукашенко. Белорусская пропаганда, давно и активно форсирующая тему российских «кукловодов» местной оппозиции (в частности, Бабарико), разумеется, не преминула обратить этот факт в свою пользу, в этот раз выставив и Цепкало агентом влияния Кремля.

Теперь к дискредитирующим белорусскую оппозицию фигурам добавилась Тихановская — которую и раньше считали лишь вынужденной заменой мужу в гонке, а не самостоятельным политиком, — с её желанием «жарить котлеты».

Подобная риторика, судя по встрече в Гомеле, не отпугивает население Белоруссии: для противников Лукашенко, похоже, важен сам факт противостояния ему. Однако она очевидно играет на руку действующей власти, которая после неминуемой победы действующего президента 9 августа, по прогнозам экспертов, вновь начнёт «закручивать гайки». Нынешнее поведение оппозиции будет для неё козырем в этом вопросе, поскольку Лукашенко сможет вновь апеллировать и к политической несостоятельности конкурентов (Тихановская с «котлетами») и к «российской угрозе» белорусскому суверенитету (Бабарико с «кукловодами» и уехавший именно в Москву Цепкало).

Антироссийская риторика Минска, как уже отмечали эксперты NEWS.ru, направлена в первую очередь на Запад, чтобы продемонстрировать: недемократичные, с точки зрения Европы, выборы, направлены на предотвращение кремлёвской экспансии. А значит победа Лукашенко — лишь на пользу западным государствам. При этом в России отношение к соседней республике, несмотря на противоречивые заявления её лидера, остаётся стабильно положительным. Согласно данным опроса ВЦИОМ, позитивно оценивают деятельность Лукашенко 52% граждан РФ, а негативно — лишь 9%. Таким образом, Минск после 9 августа, когда пройдут выборы президента РБ, вероятно, сохранит статус-кво в отношениях как с Москвой, так и западными столицами. И белорусская оппозиция сейчас лишь подыгрывает Лукашенко в достижении этой цели.