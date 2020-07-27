Мишустин освободил от должности Голомолзина

"Освободить Голомолзина Анатолия Николаевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", — говорится в распоряжении.

Голомолзин работал в антимонопольных органах с 1995 года. Был начальником управления по антимонопольной политике в ТЭК, транспорте и связи Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП) России, в 2000 году назначен заместителем главы МАП, в 2004 году стал заместителем руководителя ФАС. Под руководством Голомолзина были рассмотрены крупнейшие и прецедентные дела о нарушениях антимонопольного законодательства, проводились реформы естественных монополий и тарифного регулирования. С 2015 года он возглавлял методический совет ФАС России по тарифному регулированию.

Голомолзин награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степеней, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.