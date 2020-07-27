Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мишустин освободил Голомолзина от должности замглавы ФАС 

ТАСС и ещё 5 55 минут назад
Мишустин освободил от должности Голомолзина
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Анатолия Голомолзина от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по его просьбе, следует из распоряжения правительства. Документ опубликован на портале правовой информации.
"Освободить Голомолзина Анатолия Николаевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", — говорится в распоряжении.
Голомолзин работал в антимонопольных органах с 1995 года. Был начальником управления по антимонопольной политике в ТЭК, транспорте и связи Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП) России, в 2000 году назначен заместителем главы МАП, в 2004 году стал заместителем руководителя ФАС. Под руководством Голомолзина были рассмотрены крупнейшие и прецедентные дела о нарушениях антимонопольного законодательства, проводились реформы естественных монополий и тарифного регулирования. С 2015 года он возглавлял методический совет ФАС России по тарифному регулированию.
Голомолзин награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степеней, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Видео дня. Блогерка обвинила Гошу Куценко в домогательствах
ТАСС: последние новости
Дегтярев заявил о персональной ответственности министров за освоение федеральных субсидий Дегтярев заявил о персональной ответственности министров за освоение федеральных субсидий Путин считает постановление Рады о местных выборах в 2020 году противоречащим "Минску" Путин считает постановление Рады о местных выборах в 2020 году противоречащим "Минску" Песков: Россия удовлетворена эффективностью "двадцатки" и не стремится в G7 Песков: Россия удовлетворена эффективностью "двадцатки" и не стремится в G7
Комментарии
Политика , Другое , Анатолий Голомолзин , Михаил Мишустин , ФАС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев проболтался о планах на Крым
Киев проболтался о планах на Крым
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
В сети появился «Путин на фоне Путина»
В сети появился «Путин на фоне Путина»
«Война» в Москве: Азербайджанцы продолжат охоту
«Война» в Москве: Азербайджанцы продолжат охоту
Видео
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
00:23
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
00:24
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
00:50
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Опубликовано видео с места ликвидации террориста в Химках
00:54
Опубликовано видео с места ликвидации террориста в Химках
Происшествия Криминал
Прыгающий по авто полуголый мужчина попал на видео
00:37
Прыгающий по авто полуголый мужчина попал на видео
Происшествия
Покупательницы подрались из-за туалетной бумаги
00:55
Покупательницы подрались из-за туалетной бумаги
В мире
Опубликовано видео перестрелки у ночного клуба в Уфе
00:19
Опубликовано видео перестрелки у ночного клуба в Уфе
Происшествия
Прикуривший от свечи в храме подросток попал на видео
00:26
Прикуривший от свечи в храме подросток попал на видео
Происшествия
Снесший часть стены Трампа ураган «Ханна» попал на видео
00:39
Снесший часть стены Трампа ураган «Ханна» попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
03:30
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение