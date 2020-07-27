В Кремле высказались о работе Дегтярева 

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Как сообщал «Рамблер», Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста губернатора Сергея Фургала , подозреваемого в организации убийств и покушений на убийство бизнесменов. Президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.

При этом все обвинения бывший глава региона отвергает.

Песков подчеркнул, что «по результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно».

«Врио губернатора активно работает, знакомится с ситуацией, делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что он делает это весьма энергично, но какие-то оценки просто преждевременно давать», — пояснил представитель Кремля.

Он также назвал очень важным то, что Михаил Дегтярев «слушает людей и, безусловно, учитывает все пожелания, которые ему высказываются».