Раскрыта реакция Дегтярева на новое назначение

"Партия меня номинировала на разные позиции много раз. Поэтому к определенной руководящей ответственной роли я готовился и в целом готов. Но география назначения ни с кем не обсуждалась, ни со мной, ни с кем другим в партии. Я здесь исключительно из-за ситуации с Сергеем Ивановичем Фургалом", — пояснил он.