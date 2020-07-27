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В Госдуме оценили заявление главы МИД ФРГ о России и G7 

RT на русском 1 час назад
В Госдуме оценили заявление главы ФРГ о РФ и G7
Фото: Reuters
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.
По словам Морозова, после исключения России данный формат «начал деградировать».
«Я считаю, что именно остальным участникам необходимо, чтобы Россия вернулась в данный формат. Для нас достаточно других форматов для реализации своей внешнеполитической концепции и участия в международных организаций: это и ООН, и ОБСЕ, и многие другие форматы многосторонние, где мы эффективно участвуем», — подчеркнул парламентарий.
Ранее Маас выступил против возвращения России в G7.
Он подчеркнул, что что причиной исключения России стало воссоединение с Крымом, а также украинская ситуация.
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Политика , Антон Морозов , МИД , ОБСЕ , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Госдума , Германия , Республика Крым
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