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Госдуме предложили ужесточить ответственность мигрантов за правонарушения 

News.ru 1 час назад
Госдуме предложили ужесточить ответственность мигрантов
Фото: ТАСС
В России необходимо усилить ответственность мигрантов за совершение правонарушений. С соответствующим предложением в адрес главы МВД РФ и спикеров Госдумы и Совета Федерации выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
В обращениях отмечается, что по разным оценкам в России сейчас находится от 12 до 15 милли­онов мигрантов, что составляет примерно 8-10% от 146-миллион­ного населения страны. При этом, на фоне экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, и вынужденной остановки целого ряда отраслей промышленности и сферы услуг, на которых преимущественно и были заняты мигранты, значительное их число осталось без работы.
Эксперт подчеркнул, что сложившая ситуация может привести к росту правонарушений, совершаемых иностранными гражданами на территории РФ. В частности, по его словам, на эту проблему недавно указал замсекретаря Совбеза Александр Гре­бенкин, отметив, что «иностранными граж­данами и лицами без гражданства на территории России за четыре месяца 2020 года совершено около 12,3 тыс. преступлений».
По мнению эксперта, для снижения уровня прест­уплений, совершаемых иностранными гражда­нами, России стоит обратить внимание на международный опыт, в первую очередь, Объединенных Ар­абских Эмиратов, пре­дполагающий суровое наказание практически за любое правонару­шение — от просрочен­ной визы до проезда на красный свет.
В Эмиратах практически все нарушения закона предусматривают тюремное заключение, последующую выплату крупного денежного штрафа уже после отбытия установленного судом срока и неминуемую депортацию с запретом на возвращение. Данные меры способствуют уважению иностранцами местных закон­ов и исключают риск повторного совершения преступлений одним и тем же лицом, — отмечается в обращениях в парламент и МВД.
В то же время эксперт указал, что действующее российское законодательство предусматривает "весьма ограниченное количество составов, по которым наказанием является администрати­вное выдворение или депортация за пределы территории РФ". ​
В связи с вышеизложенным прошу Вас рассмотреть возможность инициировать внесение поправок в законодательство РФ, которые усилят ответственность мигрантов за люб­ой факт нарушения за­кона. Уверен, внедре­ние данной меры будет способствовать фор­мированию из гостей нашей страны законопослушных граждан и сделает пребывание ми­грантов более безопасным для россиян, — обратился он к спикерам обеих палат парламента и главе МВД.
Как ранее писал NEWS.ru, об обострении ситуации с трудовыми мигрантами из-за короновируса говорил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам это произошло из-за целого ряда факторов.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Александр Гребенкин , Антон Орлов , Госдума , Совет Федерации , МВД
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