Госдуме предложили ужесточить ответственность мигрантов

В России необходимо усилить ответственность мигрантов за совершение правонарушений. С соответствующим предложением в адрес главы МВД РФ и спикеров Госдумы и Совета Федерации выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
В обращениях отмечается, что по разным оценкам в России сейчас находится от 12 до 15 миллионов мигрантов, что составляет примерно 8-10% от 146-миллионного населения страны. При этом, на фоне экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, и вынужденной остановки целого ряда отраслей промышленности и сферы услуг, на которых преимущественно и были заняты мигранты, значительное их число осталось без работы.
Эксперт подчеркнул, что сложившая ситуация может привести к росту правонарушений, совершаемых иностранными гражданами на территории РФ. В частности, по его словам, на эту проблему недавно указал замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин, отметив, что «иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России за четыре месяца 2020 года совершено около 12,3 тыс. преступлений».
По мнению эксперта, для снижения уровня преступлений, совершаемых иностранными гражданами, России стоит обратить внимание на международный опыт, в первую очередь, Объединенных Арабских Эмиратов, предполагающий суровое наказание практически за любое правонарушение — от просроченной визы до проезда на красный свет.
В Эмиратах практически все нарушения закона предусматривают тюремное заключение, последующую выплату крупного денежного штрафа уже после отбытия установленного судом срока и неминуемую депортацию с запретом на возвращение. Данные меры способствуют уважению иностранцами местных законов и исключают риск повторного совершения преступлений одним и тем же лицом, — отмечается в обращениях в парламент и МВД.
В то же время эксперт указал, что действующее российское законодательство предусматривает "весьма ограниченное количество составов, по которым наказанием является административное выдворение или депортация за пределы территории РФ".
В связи с вышеизложенным прошу Вас рассмотреть возможность инициировать внесение поправок в законодательство РФ, которые усилят ответственность мигрантов за любой факт нарушения закона. Уверен, внедрение данной меры будет способствовать формированию из гостей нашей страны законопослушных граждан и сделает пребывание мигрантов более безопасным для россиян, — обратился он к спикерам обеих палат парламента и главе МВД.
Как ранее писал NEWS.ru, об обострении ситуации с трудовыми мигрантами из-за короновируса говорил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам это произошло из-за целого ряда факторов.