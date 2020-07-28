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Дегтярёв пообещал хабаровчанам поговорить об обманутых дольщиках 

News.ru и ещё 3 40 минут назад
«Поговорим»: Дегтярев дал хабаровчанам обещание
Фото: globallookpress.com
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообещал хабаровчанам переговорить с двумя министрами о проблемах обманутых дольщиков и вырубке лесов. Об этом глава региона написал в Instagram.
Дегтярёв добавил, что видит «все обращения», он знает, что люди негодуют и строители подходят к выполнению своих обязанностей «очень плохо». Так что в целом надо говорить обо всей отрасли.

«Поговорил по телефону вчера с двумя министрами, это Владимир Владимирович Якушев — стройка и ЖКХ, он обещает к нам приехать, мы обязательно его примем и поговорим о подготовке к зиме и об обманутых дольщиках, — сказал Дегтярёв.

Вторым министром, с которым беседовал глава Хабаровского края, это глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, С ним врио губернатора планирует обговорить проблему вырубки лесов.

С лесами просто беда: тащат, тащат и тащат, пилят, жгут. К народному достоянию и предприниматели, и местные жители относятся плохо. Эту ситуацию будем исправлять со всеми надзорными и правоохранительными органами, — сообщил хабаровчанам Дегтярёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал недавний разговор врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва с хабаровчанами, в ходе которого местный житель рассказал ему о накопившихся проблемах. По мнению журналиста, горожане, описывая «разруху» в городе, сами сдали экс-губернатора Сергея Фургала.
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Комментарии 6
Политика , Пожар в Хабаровске , Михаил Дегтярев , Дмитрий Кобылкин , Сергей Фургал , Владимир Соловьев , Владимир Якушев , МВД , Минприроды , Хабаровский Край
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