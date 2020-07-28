«Поговорим»: Дегтярев дал хабаровчанам обещание

«Поговорил по телефону вчера с двумя министрами, это Владимир Владимирович Якушев — стройка и ЖКХ, он обещает к нам приехать, мы обязательно его примем и поговорим о подготовке к зиме и об обманутых дольщиках, — сказал Дегтярёв.