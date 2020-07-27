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Дегтярёв сохранил возможность полететь в космос в качестве испытателя 

News.ru и ещё 3 7 минут назад
Скандального врио в Хабаровском крае тянет в космос
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская компания «КосмоКурс», оператор суборбитальных полётов, сохранила за врио губернатора Хабаровского края возможность отправиться в космос для испытаний техники.
О том, что он намерен отправиться в полёт в качестве испытателя техники, Дегтярёв заявил в 2016 году, будучи депутатом Госдумы от партии ЛДПР. Компания не против того, чтобы чиновник отправился в полёт.
Дегтярёв вызвался в качестве испытателя на полёты, когда испытателям уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полёты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярев ‹…› Смелый он человек. — цитирует РИА Новости гендиректора компании Павла Пушкина.
Уточняется, что полёт может состояться не ранее 2025 года. Компания получила лицензию Роскосмоса на космическую деятельность, она создана для разработки космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полётов. Кроме того, в планах компании — создание космодрома под Нижним Новгородом. Компания ведёт работу над одноступенчатой возвращаемой ракетой и космическим кораблём на семь мест, первый полёт на высоту 200 км должен состояться в 2025 году. Планируется, что он продлится 15 минут, из которых 5 минут туристы будут находиться в состоянии невесомости. Билеты на корабль будут продаваться по $200-250 тысяч, в год планируется проводить до 115 пусков и перевозить до 700 человек.
Как писал NEWS.ru ранее, врио главы Хабаровска Михаил Дегтярёв заявил о том, что выйдет на встречу с жителями вместе с музыкантом Сергеем Шнуровым.
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Комментарии
Политика , Михаил Дегтярев , Роскосмос , Госдума , ЛДПР , РИА Новости , Хабаровский Край
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