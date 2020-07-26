Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что намерен и дальше выходить к людям для общения.
Дегтярев в воскресенье впервые вышел к людям, которые устраивают несанкционированные акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала перед зданием правительства региона в Хабаровске.
"Вполне вероятно, что выйду завтра", — сказал он журналистам.
Дегтярев отметил, что намерен и дальше выходить для общения с людьми, когда будет такая возможность.
"В среду закладываем с адмиралом (Сергеем) Авакянцем (командующим Тихоокеанским флотом — ред.) новый корабль для ТОФ в Комсомольске. Конечно, и другие объекты посмотрю, заводы. Пообщаюсь с народом", — сказал врио губернатора.
Ранее сообщалось, что Фургала заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам в 2000-х годах. Его задержали 9 июля, он арестован и содержится в Лефортово. В понедельник президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, во вторник он прибыл в Хабаровск. Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия".