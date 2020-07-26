Дегтярев в воскресенье впервые вышел к людям, которые устраивают несанкционированные акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала перед зданием правительства региона в Хабаровске

"Вполне вероятно, что выйду завтра", — сказал он журналистам.

Дегтярев отметил, что намерен и дальше выходить для общения с людьми, когда будет такая возможность.

"В среду закладываем с адмиралом (Сергеем) Авакянцем (командующим Тихоокеанским флотом — ред.) новый корабль для ТОФ в Комсомольске. Конечно, и другие объекты посмотрю, заводы. Пообщаюсь с народом", — сказал врио губернатора.