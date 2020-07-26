«Ставит под угрозу мир»: Путин о решении Украины

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Ранее Верховная Рада приняла постановление, в соответствии с которым выборы на Донбассе возможны только после передачи границы под контроль Киева

«Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что российская сторона выразила серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений «Комплекса мер» и необходимости его пересмотра.

В пресс-службе Офиса украинского президента рассказали, что Путин и Зеленский затронули вопрос разминирования территорий в Донбассе и открытия новых контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения.