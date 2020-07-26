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«Ставит под угрозу мир». Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах 

Украина.ру и ещё 1 54 минуты назад
«Ставит под угрозу мир»: Путин о решении Украины
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин по телефону в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским охарактеризовал постановление Верховной Рады о местных выборах в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее Верховная Рада приняла постановление, в соответствии с которым выборы на Донбассе возможны только после передачи границы под контроль Киева.
«Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что российская сторона выразила серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений «Комплекса мер» и необходимости его пересмотра.
В пресс-службе Офиса украинского президента рассказали, что Путин и Зеленский затронули вопрос разминирования территорий в Донбассе и открытия новых контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения.
Также указывается, что в разговоре с российским коллегой Зеленский заявил о необходимости предпринять дальнейшие шаги по освобождению удерживаемых лиц и доступу к ним представителей Красного Креста.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Международный комитет Красного Креста , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Верховная Рада , Киев
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