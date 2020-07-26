«Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти», — заявил Дегтярёв.

Он отметил, что ныне арестованный экс-губернатор Фургал является его товарищем и однопартийцем.

«Я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты. Но регион не может оставаться без руководителя, и я указом президента назначен, чтобы это замечательное здание функционировало, всё работало, бюджет тратился на социальные нужды», — сказал Дегтярев, обращаясь к манифестантам.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Дегтярев в это воскресенье уже общался с народом, однако общение происходило вне города. Утром, направляясь в Ванино, врио края не побоялся остановить служебный автомобиль на трассе и пообщаться с автомобилистами, поддерживающими арестованного экс-губернатора Фургала.

«Вы подумайте — край обезглавлен. Моя задача как врио — все процессы наладить. Вот и вся моя миссия», — заявил он.

Во второй половине дня врио губернатора Хабаровского края заявил местным жителям, что не постесняется спользовать внимание Кремля для пользы края. «Нам с вами надо максимально выжать из этой ситуации и для народа, и для экономики», — заявил Дегтярев.