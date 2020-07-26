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«Москва слышит всех»: Дегтярёв впервые вышел к участникам акции 

Майк Габриелян 17 минут назад
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв впервые вышел к участникам протестных акций в Хабаровске. Трансляция встречи идет на его странице в Инстаграме.
«Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти», — заявил Дегтярёв.
Он отметил, что ныне арестованный экс-губернатор Фургал является его товарищем и однопартийцем.
«Я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты. Но регион не может оставаться без руководителя, и я указом президента назначен, чтобы это замечательное здание функционировало, всё работало, бюджет тратился на социальные нужды», — сказал Дегтярев, обращаясь к манифестантам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Дегтярев в это воскресенье уже общался с народом, однако общение происходило вне города. Утром, направляясь в Ванино, врио края не побоялся остановить служебный автомобиль на трассе и пообщаться с автомобилистами, поддерживающими арестованного экс-губернатора Фургала.
«Вы подумайте — край обезглавлен. Моя задача как врио — все процессы наладить. Вот и вся моя миссия», — заявил он.
Во второй половине дня врио губернатора Хабаровского края заявил местным жителям, что не постесняется спользовать внимание Кремля для пользы края. «Нам с вами надо максимально выжать из этой ситуации и для народа, и для экономики», — заявил Дегтярев.
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Москва , Хабаровск , Хабаровский Край
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