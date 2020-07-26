Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал, как будут достигаться преимущества российского флота 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Путин раскрыл будущее российского флота
Фото: РИА Новости
Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей российского флота будут достигаться благодаря внедрению передовых цифровых технологий и самых эффективных средств обороны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", — сказал Путин на параде в День Военно-морского флота.
Путин обошел на катере линию боевых кораблей
Видео дня. Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки
Последние новости
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа Дегтярев не планирует общаться с протестующими Дегтярев не планирует общаться с протестующими
Политика , Армия , Войска , Оружие , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У них такого нет»: оружие России испугало США
«У них такого нет»: оружие России испугало США
THAAD проиграл C-500: китайцы развенчали ПРО США
THAAD проиграл C-500: китайцы развенчали ПРО США
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
ВСУ понесли большие потери под Луганском
ВСУ понесли большие потери под Луганском
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
В столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности
01:08
В столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности
Новости Москвы Погода
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Поклонники возмущены: Гузеева стала ведущей на «Доме-2»
00:58
Поклонники возмущены: Гузеева стала ведущей на «Доме-2»
Шоу-бизнес
Назван виновный в поджоге собора в Нанте
00:09
Назван виновный в поджоге собора в Нанте
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение