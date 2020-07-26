Путин раскрыл будущее российского флота

Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей российского флота будут достигаться благодаря внедрению передовых цифровых технологий и самых эффективных средств обороны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", — сказал Путин на параде в День Военно-морского флота.