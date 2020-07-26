Дегтярев высказался о предстоящем суде над Фургалом 

По мнению Дегтярева, суд над Фургалом должен пройти в открытом режиме. «Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», — сказал он.

Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края указом президента России Владимира Путина 20 июля. Он сообщил, что приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Политик заверил, что, если уволенного в связи с утратой доверия Фургала оправдают, он «соберет вещи и уедет».

Сергея Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик свою вину отрицает и считает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица».