Захарова осадила Климкина из-за Крыма

Все новости на карте

Как заявила Захарова, «они уже создали мировую проблему из Украины», передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению контроля над Крымом.

Одновременно Климкин предложил «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России».