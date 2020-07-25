«Украина стала проблемой для всего мира»

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По ее словам, Украина сама стала проблемой для всего мира, пытаясь создать сложности для РФ.

«У них (властей Украины) получилось превратить Украину в мировую проблему», — сказала дипломат РБК.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июля бывший глава МИД Украины Павел Климкин на странице в соцсети Facebook предложил сделать из Крыма «проблему для России».

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