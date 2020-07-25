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Политолог назвал главные угрозы для России 

Майк Габриелян 39 минут назад
Названа главная угроза для России
Фото: РИА Новости
Польский политолог Павел Семмлер назвал самые серьёзные террористические угрозы для России. В интервью изданию Onet он рассказал, что главную проблему для России сейчас представляют боевики в Сирии. Опасность заключается в том, что разбитые банды террористов из Идлиба попытаются найти убежище на Кавказе.
По словам эксперта, в России сейчас нет террориста №1, какими были в свое время Басаев или Умаров, ликвидированные спецслужбами. Однако есть фигуры, за которыми охотятся российские спецподразделения. В числе таковых Семмлер назвал Абу Мухаммеда аль-Джулани.
«Считается россиянами одним из самых опасных террористов сегодня… Он является лидером радикалов, воюющих с русскими в Сирии и настолько опасных для них, что ФСБ решила провести спецоперацию в этой стране, чтобы избавиться от него. Осенью 2017 года в засаде, организованной российским спецназом, он получил серьезные ранения и почти потерял обе руки, но он выжил и продолжает организовывать нападения», — заявил Семмлер.
Политолог добавил, что в Сирии террористы приобрели обширный боевой опыт и могут использовать его уже на Кавказе.
«Сегодня они знают не только, как обращаться с современным оружием, но также и как собирать деньги и вербовать новобранцев».
По его мнению, именно наемники из бывших советских республик составляли элитный костяк иностранных боевиков в Сирии.
Начиная с 2017 года, по разным причинам, они начали покидать страну. Пик возвращения в Россию и соседние государства пришелся на май 2019 года.
«После кровопролитных столкновений и больших потерь, понесенных в Идлибском регионе, кавказский «призыв» решил вернуться — и сегодня это самая большая террористическая угроза для России», — делает вывод эксперт.
Он также считает, что важным и опасным для России направлением считается Узбекистан, где существуют исламисты, скрытно действующие на территории своей страны и в Туркменистане.
Семмлер известен благодаря своей книге «Россия в крови. Терроризм на протяжении двух десятилетий». Он перечисляет в ней возможные риски для Российской Федерации.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российский сенатор заявила о том, что Украина «стойко себя зарекомендовала как страна-террорист».
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Политика , ФСБ , Сирия
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