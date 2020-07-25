Россия жестко поставила Запад на место 

Все новости на карте

Выдвинутые Западом обвинения в адрес России по поводу гонки космических вооружений являются пропагандистским вбросом. Об этом говорится в заявлении МИД РФ

Представители МИД заявили, что испытания были проведены 15 июля, в соответствии с международными законами и не создавали угроз для других космических объектов.

«Российский «спутник-инспектор» провёл проверку с близкого расстояния российского космического аппарата с использованием специализированной аппаратуры… В результате получена ценная информация о техническом состоянии инспектируемого объекта, которая была передана на наземные средства управления», — уточнили в МИД.

Некоторые политики в США и Британии, однако, сочли, что Россия испытывает противоспутниковое оружие.

В МИД назвали это утверждение дезинформацией.

«Рассматриваем этот очередной антироссийский выпад как часть инициированной Вашингтоном целенаправленной информационной кампании по дискредитации российской космической деятельности и наших мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», — говорится в документе.

Ранее «Рамблер» сообщал , что космическое командование США заявило, что располагает доказательствами о «неразрушающих испытаниях космического противоспутникового оружия». По данным американцев, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.

В Вашингтоне заявили, что оставляют за собой право на ответные меры в случае угрозы в космосе.