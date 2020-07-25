"Это был полный провал его политики"

Сенатор подчеркивает, что существовал вариант, согласно которому Германия оставалась бы в НАТО, но Москва получила бы гарантии на то, чтобы блок не расширялся на Восток. В случае жесткой позиции СССР руководство США было готово к этому. В частности, госсекретарь Джеймс Бейкер
предлагал оставить советские войска в Германии в качестве гарантии этому. Однако Горбачев дал добро на членство объединенной Германии в НАТО, не поставив условий и не попытавшись добиться ее нейтрального статуса, а также распорядился вывести с ее территории советские войска.