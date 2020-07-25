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Пушков рассказал о "геополитической капитуляции" Горбачева

РИА Новости
46 минут назад
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Сенатор Алексей Пушков отреагировал на реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции", пишет газета "Московский Комсомолец"
"Это был полный провал его политики"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее сенатор сослался на заявление спикера немецкого правительства Штеффена Зайберта, который рассказал, как 30 лет назад на встрече с руководством ФРГ в Архызе советский лидер согласился на вхождение объединенной Германии в НАТО. Пушков назвал подобные действия "геополитической капитуляцией". По его словам, Горбачева к тому времени больше заботило получение Нобелевской премии мира, чем национальные интересы. В ответ на это бывший советский лидер назвал заявление Пушкова "чепухой".
"В Архызе произошла не "чепуха", а историческая драма. Это был полный провал его (Горбачева. — Прим. Ред.) политики и отказ защищать национальные интересы страны", — считает Пушков.
По его словам, в результате Советский Союз понес политический, экономический и моральный ущерб. При этом сенатор усомнился в состоятельности версии о том, что Горбачеву в конце 80-х годов было не до внешней политики.
"Переговоры о статусе Германии шли в 1989–1990 годах, когда ситуация в СССР еще была под контролем. Этот аргумент лишь усугубляет оценку политики Горбачева: она была несостоятельной не только вовне, но и внутри страны", — отметил он.
Сенатор подчеркивает, что существовал вариант, согласно которому Германия оставалась бы в НАТО, но Москва получила бы гарантии на то, чтобы блок не расширялся на Восток. В случае жесткой позиции СССР руководство США было готово к этому. В частности, госсекретарь Джеймс Бейкер предлагал оставить советские войска в Германии в качестве гарантии этому. Однако Горбачев дал добро на членство объединенной Германии в НАТО, не поставив условий и не попытавшись добиться ее нейтрального статуса, а также распорядился вывести с ее территории советские войска.
Пушков заключил, что тогда были заложены основы нового европейского порядка, которые были крайне неблагоприятны для Советского Союза. Он призывает осознать уроки "июльской капитуляции" Горбачева в Архызе.
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Политика,Джеймс Бейкер,Штеффен Зайберт,Алексей Пушков,Михаил Горбачев,НАТО,Московский комсомолец,Германия
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