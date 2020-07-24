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Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом не затронул вопрос введения санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости. Президент США со своей стороны также не упомянул об обсуждаемых ограничениях.

Подробности беседы двух глав государств озвучил официальный представитель российского национального лидера Дмитрий Песков . Он подчеркнул, что Путин по традиции первым не поднимает тему антироссийских санкций или ограничений, связанных с экономическими проектами, реализуемыми при участии РФ.

При этом, отметил Песков, Дональд Трамп также воздержался от обсуждения санкций.

Telegram-канал РИА Новости отмечает , что на фоне игнорирования темы ограничений против «Северного потока — 2» в Кремле «очень обеспокоены» возможностью введения санкций.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Германия заявила, что санкции США против «Северного потока — 2» препятствуют развитию экономики Германии и являются вмешательством в дела Европы.