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В Кремле обеспокоены санкциями против «Северного потока — 2» 

Павел Тиунов 1 час назад
В Кремле обеспокоены санкциями против «Северного потока — 2»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом не затронул вопрос введения санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости. Президент США со своей стороны также не упомянул об обсуждаемых ограничениях.
Подробности беседы двух глав государств озвучил официальный представитель российского национального лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин по традиции первым не поднимает тему антироссийских санкций или ограничений, связанных с экономическими проектами, реализуемыми при участии РФ.
При этом, отметил Песков, Дональд Трамп также воздержался от обсуждения санкций.
Telegram-канал РИА Новости отмечает, что на фоне игнорирования темы ограничений против «Северного потока — 2» в Кремле «очень обеспокоены» возможностью введения санкций.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Германия заявила, что санкции США против «Северного потока — 2» препятствуют развитию экономики Германии и являются вмешательством в дела Европы.
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Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости
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