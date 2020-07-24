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Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и Трампа 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не дискутировали о санкциях Вашингтона в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в пятницу, 24 июля, беседуя с журналистами о состоявшемся накануне телефонном разговоре двух политиков.
Представитель Кремля также рассказал, что американский и российский главы государств оба отметили большую угрозу пандемии нового коронавируса для всех стран мира.
Раскрыто желание Трампа встретиться с Путиным до президентских выборов
Основной же темой диалога Путина и Трампа, по словам Пескова, стали вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. О ситуации на рынке нефти президенты не говорили, сообщает РИА Новости.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости
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