Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не дискутировали о санкциях Вашингтона в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в пятницу, 24 июля, беседуя с журналистами о состоявшемся накануне телефонном разговоре двух политиков.

Представитель Кремля также рассказал, что американский и российский главы государств оба отметили большую угрозу пандемии нового коронавируса для всех стран мира.

Основной же темой диалога Путина и Трампа, по словам Пескова, стали вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. О ситуации на рынке нефти президенты не говорили, сообщает РИА Новости.