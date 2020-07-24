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Дегтярёв заявил о возможных провокациях на митингах в Хабаровске 

RT на русском 2 часа назад
Дегтярев заявил о возможных провокациях в Хабаровске
Фото: globallookpress.com
На несанкционированных митингах, которые проходят в Хабаровске, возможны провокации, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.
По его словам, есть оперативные данные.
«Мы собирались со всеми руководителями органов — полиции, прокуратуры, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета. Обменялись информацией по криминогенной обстановке. В целом, она спокойная в крае, но есть опасность некоторых провокаций. Чтобы их избежать, я всех призываю сохранять спокойствие», — цитирует РИА Новости Дегтярёва.
Ранее врио губернатора Хабаровского края не исключил возможности ужесточения ограничений в регионе из-за ухудшения эпидемической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Он отметил, что есть риск роста заболеваемости, который может быть связан с нарушениями рекомендованных мер противодействия распространению коронавируса в регионе.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.
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Комментарии 2
Политика , Михаил Дегтярев , Игорь Высоцкий , Росгвардия , ФСБ , Генпрокуратура РФ , СКР , РИА Новости , Хабаровск
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